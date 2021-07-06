Гарик Мартиросян предложил концепцию футбольной реформы в России

Шоумен, футбольный болельщик Гарик Мартиросян предложил способ вывести российский футбол на новый уровень. Он выступил с инициативой привлечь к формированию состава сборной всех россиян и выбирать игроков через «Госуслуги». Свою концепцию футбольной реформы в России телеведущий канала ТНТ изложил в эфире «Коммент.Шоу», новый выпуск которого вышел 6 июля на YouTube.

Мартиросян предложил создать на сайте госуслуг раздел «Футбол», где могли бы зарегистрироваться все болельщики сборной России. Затем пользователям предстоит проголосовать за тех игроков, которые сумеют достойно выступить на футбольном поле. Шоумен выступил с инициативой формировать сборную России по принципу выборов депутатов Госдумы, когда каждому кандидату предоставляется возможность провести предвыборную кампанию.

Гарик предположил, с какими лозунгами и обещаниями могли бы выступить кандидаты в члены сборной. Артёму Дзюбе Мартиросян «вручил» плакат «Забью! Клянусь!», Антону Заболотному — «Бегал и буду бегать», Юрию Жиркову — «Умру на поле», Маринато Гильерме — «Да, я не русский, но Сосо Павлиашвили тоже не русский, но вы же его любите. И меня полюбите», Марио Фернандесу — «Не выберете, уеду навсегда».

Почему-то мы политиков выбираем, а футболистов выбирать не можем. Таким образом мы снимаем с себя ответственность за выступление сборной, перекладываем её на кого-то другого. А если бы мы всем народом, всей страной выбрали конкретных футболистов — всё, с них взятки гладки. Мы же их выбрали, — сказал Мартиросян.

Телеведущий считает, что одним из пунктов футбольной реформы в России должна стать отмена должности главного тренера. Россияне смогут не только формировать состав команды на каждый матч, но и голосовать за стратегию, схему игры, проводить замены игроков в ходе встречи.

Чтобы эта система работала, надо подключить «Дом-2». Там это очень хорошо отлажено: будем принимать СМС-сообщения, кого убрать с поля, у кого иммунитет. И всё, система заработает, ответственность будет на нас. Будем встречаться на улицах и говорить друг другу: «Да, надо было Шунина (или Дзюбу) раньше убирать», — описал Гарик преимущества своей футбольной реформы.

Накануне вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту до середины июля разработать положения о потолке зарплат в российском спорте. Этой мерой власти, не меньше болельщиков недовольные неудачными выступлениями отечественных спортсменов на международных соревнованиях, надеются исправить ситуацию.

Ранее мужская сборная России по баскетболу не сумела пробиться на Олимпиаду в Токио, наши хоккеисты в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 проиграли канадцам, а футболисты оказались не в состоянии выйти из группы на Евро-2020.