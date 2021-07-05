Конец «миллионеров в труселях»

Наш президент всегда говорит веско. И если он отметил, что хоккей и футбол нас не радуют, то и эту фразу автоматически можно счесть вполне официальным поручением правительству. И вот уже вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в том числе и спорт, высказывается еще более определённо, настаивая уже на реформировании нашей системы спорта высших достижений. А аргументы сановника не новы: перегретый рынок зарплат, непрозрачный отбор. Если бы Дмитрий Николаевич произнёс ещё и слово «коррупция», он бы повторил то, что журналисты и болельщики говорят уже не первый год.

Дмитрий Чернышенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Но вице-премьер тем и отличается от простого болельщика, что у него в руках широкие полномочия. И вот уже Минспорту со спортивными федерациями и профессиональными лигами предписано буквально бегом, до середины июля, разработать положения о потолке зарплат. И, видимо, судьба министра спорта Олега Матыцина во многом зависит от оперативности и креативности ответа на такое поручение.

Идея потолка зарплат абсолютно справедливая, но беда в том, что наш закон зачастую, как то самое дышло. В хоккее миллиардный потолок для клубов КХЛ уже введён под непрерывный аккомпанемент просьб клубов его увеличить. Да и напоминает он голландский сыр по причине многочисленных дырок-исключений. Потоком шли предложения вывести зарплату за границы лимита для той или иной «звезды» в порядке исключения в силу важности элитного клюшконосца для сборной. Напомните, сколько лет наша хоккейная сборная не может выиграть чемпионат мира?

А главное, не федерации несут ответственность за гонку зарплат, поражающих своими размерами куда более преуспевающие страны. Спортстал отражением конкуренции наших монополий, тщеславия их топ-менеджеров, видящих в успехах опекаемых и щедро финансируемых ими клубов собственное торжество. Отсюда ставка на скупку, а чаще перекупку если и не «звезд», то хотя бы крепких игроков. Видя, как радостно возбуждённые главы корпораций заходят в раздевалки после побед своих подопечных, становится очевидным, что это, прежде всего, «Газпром» обыграл ЛУКОЙЛ. Так нувориши гордятся своими конюшнями с элитными рысаками.

Еще один важный аспект – юридическое сопровождение, разработка под эгидой властей гибких форм контрактов, которые не позволили бы неудачливым игрокам и тренерам без зазрения совести просиживать многомиллионные долларовые соглашения в глубоком запасе, превращаясь в рантье. Тут как раз можно использовать практику хоккейной лиги, допускающую выставление игрока, чья зарплата не соответствует результатам, на драфт отказов. И, если никто на него не «клюнет», сразу снизить ему зарплату на 20%. А потом и ещё.

Утверждают, что Дмитрий Чернышенко жёстко настаивает на увольнении Станислава Черчесова, который, естественно, не спешит просто так, без «золотого парашюта» покинуть свой пост. Два с половиной миллиона в евро в год на дороге не валяются. Но уж очень провокационно, выведя из себя и высшие этажи власти, прозвучало на пресс-конференции заявление Черчесова о том, что он – не поверите – хорошо поработал. В своё время Фабио Капелло в схожей ситуации отправили в отставку с «парашютом» в 930 млн. рублей (порядка 16 млн. евро) отступных. Заплатив из нашего с вами кармана налогоплательщиков.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, не зря, видимо, Дмитрий Николаевич упомянул «непрозрачность формирования команд». Именно Черчесова недоброжелатели подозревали в том, что некоторые игроки получали вызов в сборную в сговоре с их агентами ради повышения, так сказать, их капитализации. Так что дело об отставке может получить и новый оборот. Кстати, корыстно-разрушительная политика агентов — это ещё одна боль нашего спорта.

Дмитрию Чернышенко придётся иметь дело со многими влиятельными группами, так или иначе заинтересованными в сохранении нынешнего статус-кво в спорте. Надежда на то, что для всех советских и российских лидеров, вне зависимости от формации и эпохи, спортивные победы были исключительно важны в плане укрепления морального климата в стране. Так что вице-премьер может получить полный карт-бланш.