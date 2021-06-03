Канада и Финляндия прошли в полуфинал ЧМ по хоккею, обыграв Россию и Чехию

https://static.news.ru/photo/d0676158-c4a7-11eb-a62c-96000091f725_660.jpg Фото: Jari PestelacciJP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России уступила национальной команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1 ОТ).

Открыть счёт во встрече удалось только во втором периоде. На 35-й минуте Владислав Каменев от борта сделал перевод от центра, после чего Орлов выкатился на ворота, но не смог переиграть Кемпера. Дмитрий подобрал отскок и отдал на пятак, откуда Евгений Тимкин добил шайбу в сетку.

Начать всё сначала пришлось в третьем периоде на 46-й минуте, когда Адам Хенрик реализовал большинство. Браун подключился к атаке, выкатился с правого края и прострелил на пятак, а Хенрик в касание переправил в ближний угол. Бобровский, к несчастью, не сумел дотянуться.

В основное время определить победителя так и не удалось. Но и не пришлось доводить серию до буллитов. На третьей минуте дополнительного времени Трой Стечер вовремя подключился к атаке, ушёл к лицевому борту и отдал на пятак, чем воспользовался Манджапане и забросил победную шайбу.

В параллельной встрече финны оказались сильнее чехов. К слову, сборная Финляндии вышла вперёд также во второй половине матча. На 33-й минуте форвард Йере Иннада обыграл голкипера «Авангарда» Шимона Грубеца.