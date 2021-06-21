Названы самые обсуждаемые игроки сборной России на Евро

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) назвала самых обсуждаемых игроков сборной России во время чемпионата Европы. Рейтинг составлен в преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании.

Для анализа ОК учли публикации и комментарии в соцсети с упоминаниями российских футболистов и игроков других команд с момента старта Евро и до его начала. Так, за первую неделю чемпионата фанаты в ОК чаще всего писали о капитане сборной Артёме Дзюбе, а также упоминали автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука и защитника Марио Фернандеса. Кроме того, в топ попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. Однако первое место топа занял главный тренер команды Станислав Черчесов: пик его упоминаний пришёлся на 13 июня после игры Россия — Бельгия (3:0).

Примечательно, что после первого матча России с Бельгией в ОК чаще всего писали про Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией — про Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.

Таким образом, рейтинг обсуждаемых персон сборной России по футболу во время Евро-2020 выглядит следующим образом:

Станислав Черчесов Артём Дзюба Алексей Миранчук Марио Фернандес Дмитрий Баринов Роман Зобнин Александр Соболев Далер Кузяев Матвей Сафонов Магомед Оздоев

До старта Евро топ существенно отличался. Самым обсуждаемым тогда был Дзюба, а в топ-5 самых обсуждаемых футболистов входили тренер сборной, а также Андрей Семёнов, Юрий Дюпин и Александр Соболев.

Пик всех упоминаний российской команды в ОК пришёлся на 2 июня, когда Черчесов назвал финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний тренера в мае и июне по сравнению с 2020 годом выросло в 3,5 раза, а упоминания самого чемпионата — в 20 раз.

Кроме того, соцсеть составила рейтинг игроков других сборных. В тройку лидеров по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который попал в больницу после остановки сердца во время матча с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра игрового поля. Помимо них, в топ-5 вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Итак, рейтинг обсуждаемых зарубежных игроков во время Евро-2020:

Ромелу Лукаку (Бельгия) Кристиан Эриксен (Дания) Патрик Шик (Чехия) Криштиану Роналду (Португалия) Александр Зинченко (Украина) Андрей Ярмоленко (Украина) Поль Погба (Франция) Роберт Левандовски (Польша) Лука Модрич (Хорватия) Килиан Мбаппе (Франция)

Отметим, что топ упоминаемости игроков после старта Евро обновился более чем на половину. До 11 июня любители футбола в ОК чаще всего писали про Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко из Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Кроме того, фанаты часто упоминали полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича и нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

Что касается общего рейтинга, из российских игроков в топ-10 вошли только Артём Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес.

Рейтинг обсуждаемых игроков всех сборных во время Евро-2020:

Артём Дзюба (Россия) Ромелу Лукаку (Бельгия) Кристиан Эриксен (Дания) Патрик Шик (Чехия) Криштиану Роналду (Португалия) Александр Зинченко (Украина) Алексей Миранчук (Россия) Андрей Ярмоленко (Украина) Поль Погба (Франция) Марио Фернандес (Россия)

Актуальные события турнира отображаются в «Одноклассниках» в специальной футбольной ленте. Она находится в разделе «Рекомендации». Отмечается, что в неё попадают все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Также фанаты могут поддержать в ОК футболистов сборной России с помощью специальных стикеров со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания).