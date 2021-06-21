Названы самые обсуждаемые игроки сборной России на Евро

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) назвала самых обсуждаемых игроков сборной России во время чемпионата Европы. Рейтинг составлен в преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании.
Для анализа ОК учли публикации и комментарии в соцсети с упоминаниями российских футболистов и игроков других команд с момента старта Евро и до его начала. Так, за первую неделю чемпионата фанаты в ОК чаще всего писали о капитане сборной Артёме Дзюбе, а также упоминали автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука и защитника Марио Фернандеса. Кроме того, в топ попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. Однако первое место топа занял главный тренер команды Станислав Черчесов: пик его упоминаний пришёлся на 13 июня после игры Россия — Бельгия (3:0).
Примечательно, что после первого матча России с Бельгией в ОК чаще всего писали про Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией — про Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.
Таким образом, рейтинг обсуждаемых персон сборной России по футболу во время Евро-2020 выглядит следующим образом:
- Станислав Черчесов
- Артём Дзюба
- Алексей Миранчук
- Марио Фернандес
- Дмитрий Баринов
- Роман Зобнин
- Александр Соболев
- Далер Кузяев
- Матвей Сафонов
- Магомед Оздоев
До старта Евро топ существенно отличался. Самым обсуждаемым тогда был Дзюба, а в топ-5 самых обсуждаемых футболистов входили тренер сборной, а также Андрей Семёнов, Юрий Дюпин и Александр Соболев.
Пик всех упоминаний российской команды в ОК пришёлся на 2 июня, когда Черчесов назвал финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний тренера в мае и июне по сравнению с 2020 годом выросло в 3,5 раза, а упоминания самого чемпионата — в 20 раз.
Кроме того, соцсеть составила рейтинг игроков других сборных. В тройку лидеров по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который попал в больницу после остановки сердца во время матча с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра игрового поля. Помимо них, в топ-5 вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.
Итак, рейтинг обсуждаемых зарубежных игроков во время Евро-2020:
- Ромелу Лукаку (Бельгия)
- Кристиан Эриксен (Дания)
- Патрик Шик (Чехия)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Александр Зинченко (Украина)
- Андрей Ярмоленко (Украина)
- Поль Погба (Франция)
- Роберт Левандовски (Польша)
- Лука Модрич (Хорватия)
- Килиан Мбаппе (Франция)
Отметим, что топ упоминаемости игроков после старта Евро обновился более чем на половину. До 11 июня любители футбола в ОК чаще всего писали про Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко из Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Кроме того, фанаты часто упоминали полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича и нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
Что касается общего рейтинга, из российских игроков в топ-10 вошли только Артём Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес.
Рейтинг обсуждаемых игроков всех сборных во время Евро-2020:
- Артём Дзюба (Россия)
- Ромелу Лукаку (Бельгия)
- Кристиан Эриксен (Дания)
- Патрик Шик (Чехия)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Александр Зинченко (Украина)
- Алексей Миранчук (Россия)
- Андрей Ярмоленко (Украина)
- Поль Погба (Франция)
- Марио Фернандес (Россия)
Актуальные события турнира отображаются в «Одноклассниках» в специальной футбольной ленте. Она находится в разделе «Рекомендации». Отмечается, что в неё попадают все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.
Также фанаты могут поддержать в ОК футболистов сборной России с помощью специальных стикеров со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания).