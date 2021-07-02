Цекало рассказал о предательстве Мартиросяна, Светлакова и Урганта

Телеведущий, актёр, кинопродюсер Александр Цекало перестал считать своими друзьями Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова и Ивана Урганта, с которыми несколько лет вёл популярное юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. О причине ссоры с коллегами и их предательстве он рассказал Esquire.

Интервью Цекало было доступно на сайте журнала всего несколько часов. Затем страница была удалена , но сохранилась в кеше Google. В редакции Esquire затруднились объяснить корреспонденту NEWS.ru причину снятия интервью с публикации, направив за комментарием к главному редактора журнала, писателю Сергею Минаеву. Мобильный телефон Минаева оказался недоступен.

Сам Александр Цекало отказался комментировать исчезновение интервью с сайта Esquire, но, как узнал NEWS.ru из собственных источников, текст был полностью согласован с Александром и претензий к интервью у Цекало не было.

К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» влились в ряд тех моих друзей и знакомых, которые не приняли мои изменения в жизни. Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его, а значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья, — сделал вывод Цекало.

Он признался, что встреча с Дариной Эрвин, которая стала четвёртой официальной супругой продюсера, перевернула его жизнь. Теперь семья для него — на первом месте.

До того, как я встретил Дарину, для меня работа была в приоритете, и я был женат только на работе. До того, как я встретил человека, который меня полюбил, которого я полюбил, чего ещё не случалось в моей жизни. Тогда приоритеты изменились, — отметил телеведущий.

Александр подчеркнул: изменение приоритетов улучшило качество его жизни. Вместе супруги не только отдыхают (готовят ужин или играют в теннис), но и работают. Цекало рассказал, что Дарина помогает ему писать сценарии фильмов.

Сейчас два из 15 проектов в производстве компании Sreda Global (продюсерская компания Цекало, производящая фильмы и сериалы для телеканалов и онлайн-платформ. — NEWS.ru) — это проекты, созданные и разработанные нами вместе, на равных, мы будем там co-executive producers. И мы сейчас пишем ещё один проект и даже одну пьесу для Бродвея. Это наша форма совмещения семейного счастья с тем, что называется «работа». Мы нашли такой способ, — сказал Александр.

Цекало заверил, что его жена является ещё и талантливой, востребованной художницей (Дарина Эрвин пишет эротические картины). Он рассказал, что сейчас она работает над заказом известного во всём мире человека. Александр не назвал его имя, сославшись на пункт о неразглашении условий контракта. Сумму заказа Цекало оценил в полмиллиона долларов.

60-летний Цекало женился на модели, актрисе, художнице Дарине Эрвин, которая младше мужа на 30 лет, в 2019 году. Незадолго до этого он развёлся с младшей сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Сейчас Александр Цекало и Дарина Эрвин живут в США.

Ранее сообщалось о провале в российском кинопрокате нового фильма Александра Цекало «Бендер: Начало» с участием Сергея Безрукова. Кинокритик объяснил: на низкие цифры кассовых сборов могли повлиять не столько качество картины и игра актёра, сколько ограничения на посещение кинозалов из-за коронавируса и тема фильма, не интересная молодёжи, которая составляет основную аудиторию кинотеатров.