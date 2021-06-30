«Бендер» с Безруковым провалился в прокате: что не так с фильмом

«Бендер: Начало» — первая часть нового киносериала (трилогии) компании «Среда», сделанного по рецепту «Гоголя» и «Троцкого». Создатели проекта (продюсер — Александр Цекало) возлагали на фильм большие надежды: имена Сергея Безрукова и великого комбинатора на афише позволяли рассчитывать на успех. Однако по итогам первого уик-энда после премьеры «Бендер» занял четвёртое место по сборам.

Что не так с фильмом и почему Сергей Безруков, исполнивший главную роль, не обеспечил прокат — в материале NEWS.ru.

Что хотели и что получили

Сергей Безруков Кадр из фильма/Централ Партнершип

Среди новинок прошлой недели первая часть «Бендера» была самой перспективной. Но голые цифры говорят о том, что в тройку лучших по сборам с 24 по 27 июня 2021 года вошли: «Лука» (78,5 млн рублей), «Телохранитель жены киллера» (почти 50 млн рублей), «Круэлла» (43,5 млн рублей). «Бендер: Начало» довольствовался 22,8 млн рублей. Более чем скромно.

«Бендер: Начало» является приквелом книги и классических экранизаций «12 стульев». «Бендер» с Безруковым сделан, как смесь «Пиратов Карибского моря», криминальных комедий Гая Ричи и «Шерлока Холмса».

Сюжет разворачивается в 1919 году в городе, похожем на Одессу. В кадре сразу два Бендера: юный Остап, у которого пока фамилия Задунайский, и Ибрагим (Абрам) — циничный авантюрист и его учитель. Ибрагима и сыграл звезда российских ремейков Безруков. В фильме актёр — практически капитан Джек Воробей, переодетый по моде дореволюционной России.

Сергей Безруков такого Джонни Деппа здесь даёт, и в принципе он забавный. Безруков — как Безруков. Он в этой роли не хуже, чем во всех других его ролях. Это абсолютно его амплуа, его стиль игры. Что заявлено, то и есть на экране, — сказал в беседе с NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий.

Несмотря на наличие топового актёра в образе культового героя, предварительная статистика ЕАИС показала , что зритель на «Бендера» не пошёл. Аналитическая система выдала сокрушительную цифру в четыре человека в зале на сеанс и наработку в 1331 рубль. Между тем на конец июля запланирован выход продолжения «Бендера», и если «Начало» не начнёт зарабатывать, создателям придётся туго. Впрочем, игроки рынка не спешат отчаиваться, да и фильм, по мнению критика, не виноват в этом провале.

Есть масса причин провала в прокате. Это не только само содержание или художественные достоинства картины, но и ситуация с коронавирусом. Несмотря на то что кинотеатры открыты, всё равно эта ситуация влияет на посещаемость. <...> Мы никогда не знаем, что зайдёт, а что нет. Успех же невозможно предсказать. А успех это или неуспех в случае «Бендера», пока судить рано, — считает Корецкий.

Более того, «Бендер: Начало» всё равно является частью большого сериального проекта, отметил кинокритик. Фильм снят по рецепту «Гоголя», который тоже снимался как сериал. Напомним, что потом, в качестве эксперимента, его решили выпустить в кино и посмотреть, как пойдёт. «Гоголь» собрал очень много, поэтому его было выгоднее показывать в кино, чем продавать на платформы. На то же самое, видимо, рассчитывали и авторы «Бендера».

Фильм «Бендер: Начало» снят в формате сериала. Здесь работают сериальные декорации, он снят, как снимают обычно сериалы со стедикама, грубо говоря, широкоугольным объективом. В общем, это сериальная картинка, которая отличается от кинопродукции. Когда люди идут в кино, они всё-таки ожидают увидеть другую картинку, — пояснил критик.

На сборы, кроме коронавируса, могла повлиять и феноменальная жара, добавил Корецкий. Многие люди решили поехать на дачи, чтобы не умирать от зноя в городе. Также критик напомнил, что есть масса примеров, когда плохой фильм оказывается успешным в прокате, поэтому первоначальный провал «Бендера» не обязательно говорит о низком уровне картины. Кроме того, есть ещё такие факторы, как рекламная кампания и сарафанное радио.

В первый уик-энд всегда работает некая реклама и ожидание от проекта. Я просто знаю, что мои друзья-критики вообще этот фильм не ждали и не знали, что это проект Цекало и его компании «Среда». Потому что постер реально выглядит как какой-нибудь проект Марюса Вайсберга по типу «Ржевского против Наполеона», — поделился Корецкий.

Для кого Остап Бендер — герой

Кадр из фильма/Киноконцерн

Другой важный вопрос: для кого Остап Бендер является сегодня актуальным культурным героем? В «Гоголе», который так понравился зрителям, казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем. Писателя знают даже школьники, его «Мёртвые души» давно закрепились в программе уроков литературы. А вот что молодёжь знает о Бендере?

В школе «12 стульев» не проходят. Соответственно, для молодёжи это ни о чём не говорящий герой. Для старшего поколения, как мне кажется, этот фильм условно не подходит, он снят всё-таки для молодёжи. Потому что люди, которые смотрели экранизации «12 стульев» Марка Захарова или Леонида Гайдая, сейчас уже просто сидят на самоизоляции по известным причинам и в кино точно не пойдут, — отметил кинокритик.

Что будет с «Бендером» дальше

Изначальный замысел трилогии интересен. С одной стороны, это «одесская тема». Несмотря на то что Одесса уже максимально далека от России, тема всё равно присутствует в отечественном кинематографе. Например, был фильм Валерия Тодоровского «Одесса», много лет назад выходил сериал «Ликвидация», вспомнил Корецкий.

В принципе, это вполне интересное культурное поле. С другой стороны, в «Бендере» собраны очевидные рецепты западного кино — от «Шерлока Холмса» до «Пиратов Карибского моря», — отметил он.

«Бендер» оказался тем случаем, когда работа проделана большая, но её результат оставляет желать лучшего. Фильм, похоже, вышел не в то время. Да, Сергей Безруков всеми силами пытался вытянуть проект, однако на стриминге это, пожалуй, всё же смотрелось бы лучше. Спрашивается, кому нужна эта путаница с форматами?