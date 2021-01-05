Молодая жена Цекало порадовала фанатов снимком в купальнике

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Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, опубликовала на своей странице в социальной сети снимок в купальнике. Фото, сделанное на пляже в Лос-Анжелесе, США, уже набрало почти две тысячи лайков.

Из попавших в кадр предметов гардероба на жене Цекало только верх тесного сиреневого купальника и солнцезащитный очки. На шее Эрвин красуется изящный кулон.

Не могли бы вы, ребята, сказать мне, есть ли таблетка от беспокойства о разлуке с пляжем? Я чувствую, что очень скоро она мне действительно понадобится, — написала художница в Instagram.

Подписчики в комментариях разразились комплиментами в адрес Эрвин. Многие отметили не только красоту девушки, но удавшуюся композицию кадра.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре 2020 года 28-летняя художница Дарина Эрвин опубликовала фото в майке телесного цвета с глубоким вырезом, выгодно подчёркивающим её грудь. При этом она уточнила, что фальшивая на снимке — только улыбка.