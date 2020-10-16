«Грудь натуральная»: молодая жена Цекало похвасталась формами

https://static.news.ru/photo/0c1e3126-0fd2-11eb-b475-fa163e074e61_660.jpg Дарина Эрвин Фото: darina_ervin/instagram.com

Супруга шоумена Александра Цекало 28-летняя художница Дарина Эрвин опубликовала фото в майке телесного цвета с глубоким вырезом, выгодно подчёркивающим её грудь. При этом она уточнила, что фальшивая на снимке — только улыбка.

Грудь натуральная, улыбка фальшивая, — подписала художница снимок в Instagram.

Аккаунт Эрвин закрыт, но поклонники выложили фото в другой профиль, посвящённый ей. Комментаторы в очередной раз восхитились красотой художницы, подчеркнув, как же повезло 58-летнему Цекало, а кто-то предположил, что девушка находится в положении, потому что её грудь выглядит больше, чем на прежних снимках.

О свадьбе Цекало и Эрвин стало известно в прошлом году, супруги сейчас живут на две страны, так как семья художницы переехала в США. Дарина часто приезжает в Америку вместе с супругом, а потом они возвращаются в Россию, сообщают «Невские Новости».

Как писал NEWS.ru, супруга 75-летнего шоумена Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова объяснила, что назвала своего сына Ваганом в честь его дедушки. Она рассказала, что её малыш уже демонстрирует упёртый и настойчивый характер, однако с ним можно договориться. Кроме того, его улыбка всех просто обезоруживает.