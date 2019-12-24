https://static.news.ru/photo/0bd92610-26cd-11ea-82b0-fa163e074e61_660.jpg Александр Цекало Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить фамилию, которую он дал своей бывшей жене при заключении брака, ради новой молодой супруги. Об этом сообщает Starhit.ru.

Александр убеждён: новая жена должна носить его фамилию. Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода, — сообщило издание.

Экс-супруга продюсера Виктория Галушка опубликовала фото на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники думали, что рядом с бывшей женой Александра Цекало новый спутник жизни, как выяснилось Виктория Галушка на фотографии стоит рядом с ЗАГСом рядом с адвокатом, во время поездки на Украину ради смены фамилии мужа на девичью.

Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы всё прошло честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс. На фото рядом с Викой никакой не новый избранник, а всего лишь один из её юристов, — пояснило издание.

Как писал NEWS.ru ранее, бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка на странице в соцсети опубликовала снимок с неким мужчиной возле ЗАГСа. Сестра Веры Брежневой добавила интриги скрыв лицо мужчины на фотографии.