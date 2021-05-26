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Футбол

Футболист сборной России сказал, что его «заводит» хейт

15:00, 26 мая 2021
Антон Заболотный Антон Заболотный Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Нападающий сборной России Антон Заболотный ответил, как относится к критике со стороны общественности. Слова форварда приводит Sport24.

По мнению Заболотного, в «Сочи», за который он выступал, тоже было немало давления: критиковали клуб, говорили, что игроки не соответствуют уровню.

Больше сыграл опыт со специалистами, хейтерами. Ещё год назад я относился к этому как к давлению. Сейчас наоборот хочется, чтоб побольше хейтили. Это больше заводит, заряжает на футбол, — сказал футболист.

18 мая президент «Сочи» объявил о переходе нападающего Антона Заболотного в московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал видеоролик, в котором он, будучи тренером сборной России, жёстко критикует Юрия Жиркова.

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