«Вообще ерунда»: Слуцкий отреагировал на ролик с критикой Жиркова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал видеоролик, на котором он, будучи тренером сборной России, жёстко критикует Юрия Жиркова. Слова тренера приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее футболист сборной России Юрий Жирков показал ролик, на котором Слуцкий «разносит» его в раздевалке на чемпионате Европы — 2016.
По мнению Слуцкого, этот ролик — один из самых мягких переговоров с его участием.
Если вы спросите у любого игрока, с которым я работал какое-то время, то он скажет, что речь в адрес Жиркова — это вообще ерунда, —
сказалСлуцкий.
«Рубин» по итогам сезона-2020/21 расположился на четвёртой строчке и попал в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал реакцию общества на слова про угнетающую атмосферу на матчах «Ахмата».