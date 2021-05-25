«Вообще ерунда»: Слуцкий отреагировал на ролик с критикой Жиркова

https://static.news.ru/photo/ec992b10-bd7f-11eb-9ce7-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: fcrk/vk.com

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал видеоролик, на котором он, будучи тренером сборной России, жёстко критикует Юрия Жиркова. Слова тренера приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее футболист сборной России Юрий Жирков показал ролик, на котором Слуцкий «разносит» его в раздевалке на чемпионате Европы — 2016.

По мнению Слуцкого, этот ролик — один из самых мягких переговоров с его участием.

Если вы спросите у любого игрока, с которым я работал какое-то время, то он скажет, что речь в адрес Жиркова — это вообще ерунда, — сказал Слуцкий.

«Рубин» по итогам сезона-2020/21 расположился на четвёртой строчке и попал в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал реакцию общества на слова про угнетающую атмосферу на матчах «Ахмата».