Дзюба ответил на призыв извиниться за сказанное в адрес «Ахмата» и Грозного

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал реакцию общества на слова про угнетающую атмосферу на матчах «Ахмата». Ранее своими мыслями он поделился на YouTube-канале «Грустная Передача о Футболе».
Я очень хорошо всё сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Всё, что дальше, — люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то... Угодить людям. Чуть не сказал лишнего. Я спокоен. Не реагирую, — сказал Дзюба на пресс-конференции по итогам третьего дня сборов в Австрии.
32-летний Дзюба последний раз забивал в Грозном только в 2011 году, когда выступал за «Спартак». Тогда «красно-белые» обыграли «Ахмат» со счётом 4:2. После перехода в петербургский коллектив нападающий пока не смог отличиться, играя в гостях.
Ранее «следить за языком» ему предложил заслуженный тренер России и депутат Госдумы Валерий Газзаев.
Слова форварда также прокомментировал и бывший главный тренер «Ахмата» Вячеслав Грозный, который призвал его извиниться за сказанное. А в клубе и вовсе посочувствовали Дзюбе.