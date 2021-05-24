Дзюба ответил на призыв извиниться за сказанное в адрес «Ахмата» и Грозного

https://static.news.ru/photo/78e2d066-bc8c-11eb-9fd0-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал реакцию общества на слова про угнетающую атмосферу на матчах «Ахмата». Ранее своими мыслями он поделился на YouTube-канале «Грустная Передача о Футболе».

Я очень хорошо всё сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Всё, что дальше, — люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то... Угодить людям. Чуть не сказал лишнего. Я спокоен. Не реагирую, — сказал Дзюба на пресс-конференции по итогам третьего дня сборов в Австрии.

32-летний Дзюба последний раз забивал в Грозном только в 2011 году, когда выступал за «Спартак». Тогда «красно-белые» обыграли «Ахмат» со счётом 4:2. После перехода в петербургский коллектив нападающий пока не смог отличиться, играя в гостях.

Ранее «следить за языком» ему предложил заслуженный тренер России и депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Слова форварда также прокомментировал и бывший главный тренер «Ахмата» Вячеслав Грозный, который призвал его извиниться за сказанное. А в клубе и вовсе посочувствовали Дзюбе.