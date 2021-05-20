«Он должен следить за языком»: Газзаев оценил слова Дзюбы об «Ахмате»

https://static.news.ru/photo/833f1a62-b956-11eb-bc40-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заслуженный тренер России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался относительно слов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о Грозном и атмосфере, которая царит на домашних матчах «Ахмата». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях, — заявил Газзаев.
По его мнению, на Северном Кавказе всегда следуют принципам гостеприимства. Это относится и к футбольным болельщикам. В Чечне, на его взгляд, всегда эмоционально болеют. И тем удивительнее, что форварду не понравилась атмосфера.
32-летний Дзюба последний раз забивал в Грозном только в 2011 году, когда выступал за «Спартак». Тогда «красно-белые» обыграли «Ахмат» со счётом 4:2. После перехода в петербургский коллектив нападающий пока не смог отличиться, играя в гостях.
Дзюба рассказал об атмосфере, которая царит на домашних матчах «Ахмата». Спортсмен считает, что атмосфера в Чечне достаточно враждебная и угнетающая.