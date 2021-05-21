Грозный призвал Дзюбу извиниться за слова о Грозном

https://static.news.ru/photo/7710143c-ba3a-11eb-b042-96000091f725_660.jpgАртём ДзюбаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший главный тренер футбольного клуба «Терек», ныне «Ахмат», Вячеслав Грозный отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который ранее назвал атмосферу в Грозном угнетающей и враждебной. Специалист вспоминает работу в Чечне с теплотой и порекомендовал форварду извиниться, передаёт «Спорт24».
На меня Артём, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашёлся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый город, он расцвёл. Было бы правильно, чтобы Артём сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился, — сказал Грозный.
По его словам, несмотря на то что Дзюба показывает свою состоятельность и приносит победы «сине-бело-голубым», сказанное не является «свободой слова», это показывает «некорректность». Как лидер клуба и сборной России он должен принести извинения, особенно в преддверии чемпионата Европы по футболу, учитывая, что главный тренер команды «Станислав Черчесов с Кавказа».
Тренер напомнил, что Черчесов сам когда-то тренировал «Ахмат».
32-летний Дзюба последний раз забивал в Грозном только в 2011 году, когда выступал за «Спартак». Тогда «красно-белые» обыграли «Ахмат» со счётом 4:2. После перехода в петербургский коллектив нападающий пока не смог отличиться, играя в гостях.
Ранее заслуженный тренер России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев порекомендовал футболисту «следить за языком».