Грозный призвал Дзюбу извиниться за слова о Грозном

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Представители медицинского штаба молодёжной команды «Зенита» врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов оказали первую помощь подростку, который попал в аварию. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Инцидент произошёл во время выезда молодёжного состава «Зенита» на игру против ровесников из Сочи. На глазах у Васина и Неклюдова таксист сбил мальчика на самокате. Врач и массажист мгновенно вызвали...