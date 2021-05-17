В «Ахмате» посочувствовали Дзюбе, который ранее раскритиковал клуб

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Футбольный клуб «Ахмат» отреагировал на слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал матчи в Грозном. По мнению пресс-службы клуба, в высказывании форварда нет ничего кроме «личного», сообщает «Чемпионат».

Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак, — заявили грозненцы.

В пресс-службе подчеркнули, что в городе уважают гостей, болельщиков, но это не мешает поддерживать «Ахмат» «изо всех сил». Это, по мнению сотрудников, угнетает Дзюбу. В связи с этим «Ахмат» выразил «сочувствие» футболисту.

32-летний Дзюба последний раз забивал в Грозном только в 2011 году, когда выступал за «Спартак». Тогда «красно-белые» обыграли «Ахмат» со счётом 4:2. После перехода в петербургский коллектив нападающий пока не смог отличиться, играя в гостях.

Ранее «Дзюба рассказал об атмосфере, которая царит на домашних матчах «Ахмата». Спортсмен считает, что атмосфера в Чечне достаточно враждебная и угнетающая.