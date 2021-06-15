16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

«Думаю, мы потеряли его»: Черчесов оценил травму 37-летнего Жиркова

14:13, 15 июня 2021
Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил тяжесть травмы полузащитника национальной команды Юрия Жиркова. Слова специалиста приводит Sports.ru.

По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли, — сказал Черчесов.

Ранее во вторник стало известно, что 37-летний хавбек отсутствовал на тренировке сборной России из-за повреждения.

В первом матче Евро-2021 подопечные Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 0:3. Вторая встреча пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге с командой Финляндии.

13 июня жена защитника сборной России Андрея Семёнова ответила «диванным критикам» мужа, после ошибки которого Бельгия забила первый гол.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео