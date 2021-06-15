«Думаю, мы потеряли его»: Черчесов оценил травму 37-летнего Жиркова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил тяжесть травмы полузащитника национальной команды Юрия Жиркова. Слова специалиста приводит Sports.ru.
По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли, —
сказалЧерчесов.
Ранее во вторник стало известно, что 37-летний хавбек отсутствовал на тренировке сборной России из-за повреждения.
В первом матче Евро-2021 подопечные Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 0:3. Вторая встреча пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге с командой Финляндии.
13 июня жена защитника сборной России Андрея Семёнова ответила «диванным критикам» мужа, после ошибки которого Бельгия забила первый гол.