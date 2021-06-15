«Думаю, мы потеряли его»: Черчесов оценил травму 37-летнего Жиркова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Потапов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российский актёр театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru дал прогноз на предстоящий матч Россия — Финляндия в рамках чемпионата Европы (Евро-2020). По мнению музыканта, финны выиграют.

Я оцениваю [возможность победы России] как очень низкую. Потому что команды у нас пока ещё нет. Есть игроки, но команда ещё не сложилась. Я когда смотрю игру, скажем, испанцев, мне...