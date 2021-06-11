Жена футболиста сборной России ответила «диванным критикам» мужа

https://static.news.ru/photo/54a3ef2e-cc49-11eb-9d79-96000091f725_660.jpg Андрей Семёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена защитника сборной России Андрея Семёнова ответила «диванным критикам» мужа, после ошибки которого Бельгия забила первый гол в первом матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. В своём Instagram она грубо высказалась в сторону тех, кто «поливает грязью нынешних игроков», а затем удалила пост.

Семёнова рассказала, что её супруг всю жизнь отдаёт спорту: много тренируется и становится лучше с каждым днём. Поэтому ей «становится страшно», когда бывшие спортсмены, среди которых есть и футболисты, «лезут в эксперты» и критикуют действующих игроков.

Сколько же в вас злости и невоспитанности. <...> Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить, — написала Ольга Семёнова.

По мнению супруги защитника, таким диванным критикам следует обращать внимание на свои неудачи и идти по пути к успеху вместо того, чтобы, «не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом».

Сборная России проиграла национальной команде Бельгии со счётом 0:3. Ранее стало известно, что после поражения болельщики вновь требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова, недоумевают от присутствия в составе Юрия Жиркова.