«Брёвна»: болельщики требуют отставки Станислава Черчесова

https://static.news.ru/photo/da4ad1ee-4c24-11e9-8503-fa163e074e61_660.jpg Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Сборная России ожидаемо с треском провалилась на старте чемпионата Европы-2020. После поражения бельгийцам 0:3 болельщики вновь требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова, недоумевают от присутствия в составе Юрия Жиркова.

Спустя три года после довольно успешного выступления на чемпионате мира-2018 ожидалась борьба. Однако вместо этого сборная России сумела пробить в створ Бельгии только раз.

От этого становится особенно грустно. Но, как правильно заметил один из пользователей Twitter, «Ноль мысли в атаке. Полное отсутствие рисунка игры».

И вроде бы удивляться здесь нечему. Как любят в России говорить: «Соперник обыграл нас на классе». Только вот, кажется, дело совсем не в противниках. Пока развиваются другие, российская команда продолжает двигаться в обратную сторону. Один из болельщиков связывает это непосредственно с главным тренером.

Деградация нынешней команды очевидна. Как минимум необходимо менять тренера и состав процентов на 60, — написал болельщик.

Такого же мнения придерживается и другой фанат. Правда, он убеждён, что наставника нужно увольнять задним числом.

Вы только представьте это усатое лицо, когда заходит в техническую зону Дюков и говорит: «Ты что тут делаешь, Стасик? Ты ж уволен вчера», — фантазирует болельщик.

Но что мы всё об итоге. На поле развивались события довольно интересно. Правда, только в одну сторону. Первый гол в ворота российской сборной забили уже на 10-й минуте. После прорыва бельгийцев в российскую штрафную зону Андрей Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол ворот Антона Шунина.

Затем увеличить счёт бельгийцы смогли на 34-й минуте. После подачи с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Тома Менье, который отправил мяч в нижний угол ворот — 2:0.

Один из пользователей социальной сети предположил, как выглядела раздевалка российской команды в перерыве.

Но даже не два гола по итогам первого тайма удивили фанатов. На 30 минуте Станислав Черчесов выпустил Дениса Черышева. А уже на 63-й вновь отправил полузащитника на скамейку. И это при том, что хавбек довольно уверенно вёл себя на поле.

Черышев получает мяч в центре поля и находится с ним несколько секунд, пока его не накрывают. За это время никто не ускорился и не предложил себя для передачи, — негодует пользователь.

Самое неприятное, конечно, что команда проиграла в День России. И болельщики не смогли упустить этот момент, поздравив всех с праздником.

А тем временем, Евроспорт напомнил зарплаты главных тренеров сборных. И Черчесов как раз входит в топ-5.

Ну, ничего. Впереди матчи с Данией и Финляндией. Правда в Twitter продолжают «верить» в сборную и уже сейчас предрекают вылет с турнира. Ведь «главное — не победа, а участие».

И пока одни свирепо «гасят» сборную, кто-то признаёт, что вовсе не видел смысла смотреть эту игру. Всё было слишком очевидно с самого начала.

Видимо, только чудо могло спасти команду от поражения. Или же артист Филипп Киркоров, который до этого посещал тренировку национальной команды. Тогда, если кто забыл, он перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым. Да и с отчеством Черчесова, откровенно говоря, не справился.

Бытует мнение, что на поле даже певец выглядел бы солиднее.

В любом случае, «наши как обычно», напоминает один из пользователей, подкрепив фразу картинкой бревна.