«Брёвна»: болельщики требуют отставки Станислава Черчесова

https://static.news.ru/photo/da4ad1ee-4c24-11e9-8503-fa163e074e61_660.jpgГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
Сборная России ожидаемо с треском провалилась на старте чемпионата Европы-2020. После поражения бельгийцам 0:3 болельщики вновь требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова, недоумевают от присутствия в составе Юрия Жиркова.
Спустя три года после довольно успешного выступления на чемпионате мира-2018 ожидалась борьба. Однако вместо этого сборная России сумела пробить в створ Бельгии только раз.
И вроде бы удивляться здесь нечему. Как любят в России говорить: «Соперник обыграл нас на классе». Только вот, кажется, дело совсем не в противниках. Пока развиваются другие, российская команда продолжает двигаться в обратную сторону. Один из болельщиков связывает это непосредственно с главным тренером.
Деградация нынешней команды очевидна. Как минимум необходимо менять тренера и состав процентов на 60, — написал болельщик.
Но что мы всё об итоге. На поле развивались события довольно интересно. Правда, только в одну сторону. Первый гол в ворота российской сборной забили уже на 10-й минуте. После прорыва бельгийцев в российскую штрафную зону Андрей Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол ворот Антона Шунина.
Затем увеличить счёт бельгийцы смогли на 34-й минуте. После подачи с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Тома Менье, который отправил мяч в нижний угол ворот — 2:0.
Один из пользователей социальной сети предположил, как выглядела раздевалка российской команды в перерыве.
Но даже не два гола по итогам первого тайма удивили фанатов. На 30 минуте Станислав Черчесов выпустил Дениса Черышева. А уже на 63-й вновь отправил полузащитника на скамейку. И это при том, что хавбек довольно уверенно вёл себя на поле.
Черышев получает мяч в центре поля и находится с ним несколько секунд, пока его не накрывают. За это время никто не ускорился и не предложил себя для передачи, — негодует пользователь.
Видимо, только чудо могло спасти команду от поражения. Или же артист Филипп Киркоров, который до этого посещал тренировку национальной команды. Тогда, если кто забыл, он перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым. Да и с отчеством Черчесова, откровенно говоря, не справился.