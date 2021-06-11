Сборная России начала путь на Евро-2020 с поражения от Бельгии

https://static.news.ru/photo/a07c3c18-cbc1-11eb-a635-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/teamrussia

Сборная России проиграла национальной команде Бельгии со счётом 0:3 в первом матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Первый гол забил нападающий Ромелу Лукаку и посвятил его датскому футболисту Кристиану Эриксену, который перенёс сердечный приступ во время параллельного матча группы B.

На 10-й минуте после прорыва бельгийцев в российскую штрафную зону Андрей Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол ворот Антона Шунина.

Увеличить отрыв удалось на 34-й минуте. После подачи с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Тома Менье, который отправил мяч в нижний угол ворот — 2:0. Испанский рефери Матеу Лаос отправил команды на перерыв. Ждём второго тайма и уверенной игры от сборной России.

В конце второго тайма на 88-й минуте дубль сделал Лукаку. Убежал он от Дивеева и пробил в ближний угол.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Финляндии обыграли команду Дании в матче чемпионата Европы, который был прерван почти на два часа в связи с инцидентом, произошедшим с датским игроком Кристаном Эриксеном. Встреча закончилась с минимальным счётом 1:0.