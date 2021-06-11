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Футбол

Лукаку поддержал пережившего обморок Эриксена после гола в ворота России

23:06, 12 июня 2021
Фото: Фото: Instagram/romelulukaku

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку выразил поддержку партнёру по Интеру, датскому полузащитнику Кристиану Эриксену после гола в ворота России. Видео было опубликовано на странице The Players Tribune в Twitter.

Крис, я люблю тебя, — сказал Лукаку в камеру.

После первого тайма Бельгия обыгрывает Россию со счётом 2:0 в первом матче группы В на Евро-2020.

12 июня во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 29-летний Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту непрямой массаж сердца. Через несколько минут они унесли его на носилках с поля и отправили в госпиталь.

Позже в УЕФА сообщили, футболист находится в сознании и его состояние стабилизировано. Дания в итоге проиграла Финляндии со счётом 0:1.

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