Лукаку поддержал пережившего обморок Эриксена после гола в ворота России

https://static.news.ru/photo/798a9938-cbbc-11eb-ad71-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/romelulukaku

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку выразил поддержку партнёру по Интеру, датскому полузащитнику Кристиану Эриксену после гола в ворота России. Видео было опубликовано на странице The Players Tribune в Twitter.

Крис, я люблю тебя, — сказал Лукаку в камеру.

После первого тайма Бельгия обыгрывает Россию со счётом 2:0 в первом матче группы В на Евро-2020.

12 июня во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 29-летний Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту непрямой массаж сердца. Через несколько минут они унесли его на носилках с поля и отправили в госпиталь.

Позже в УЕФА сообщили, футболист находится в сознании и его состояние стабилизировано. Дания в итоге проиграла Финляндии со счётом 0:1.