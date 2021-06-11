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Михаил Щипанов
Сборная России в матче Евро-2020 пропустила уже два мяча. Гол у бельгийцев забил защитник Томас Менье.
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Футболисты сборной России по футболу перед матчем чемпионата мира с командой Бельгии не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча сборных России и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге. Сообщается, что ни один из игроков российской сборной не стал вставать на одно колено перед стартовым свистком судьи. При этом все их...
Россия пропустила два гола в свои ворота от бельгийцев