Россия пропустила два гола в свои ворота от бельгийцев

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Футболисты сборной России по футболу перед матчем чемпионата мира с командой Бельгии не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча сборных России и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге. Сообщается, что ни один из игроков российской сборной не стал вставать на одно колено перед стартовым свистком судьи. При этом все их...