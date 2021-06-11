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Футбол

Россия пропустила два гола в свои ворота от бельгийцев

22:43, 12 июня 2021

Сборная России в матче Евро-2020 пропустила уже два мяча. Гол у бельгийцев забил защитник Томас Менье.

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