Сборная Финляндии обыграла Данию в матче ЕВРО-2020

https://static.news.ru/photo/76e5abc6-0bcb-11ea-b266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helge Prang/GES-Sportfoto/Global Look Press

Футболисты сборной Финляндии обыграли команду Дании в матче чемпионата Европы, который был прерван почти на два часа в связи с инцидентом, произошедшим с датским игроком Кристаном Эриксенем.

Игра проходила в Копенгагене и завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов. Гол на 60-й минуте встречи забил Йоэль Похьянпало.

В конце первого тайма полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание прямо на поле. Врачи оказывали ему первую помощь, включая непрямой массаж сердца, в течение нескольких минут. После этого 29-летнего футболиста на каталке отвезли в подтрибунное помещение.

Позже УЕФА сообщил, что футболист госпитализирован, он находится в сознании, его состояние стабильно. матч был возобновлён.