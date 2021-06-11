УЕФА сообщил о состоянии потерявшего сознание на поле Эриксена

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча против команды Финляндии, стабилизировано. Об этом говорится на официальном сайте организации.

12 июня во время матча первого тура группового этапа между сборными Дании и Финляндии полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца. Через несколько минут унесли на носилках с поля и отправили в госпиталь.

По данным УЕФА, футболист находится в сознании и его состояние стабилизировано.

Сборная Дании выступает в группе B. В этом квартете также представлены команды России, Бельгии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу забила три безответных мяча в ворота команды Турции в матче — открытии чемпионата Европы по футболу — 2020.