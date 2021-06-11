Италия разгромила Турцию в стартовом матче Евро-2020

https://static.news.ru/photo/33363dc0-cb3f-11eb-b629-96000091f725_660.jpg Сборная Италии Фото: ALFREDO FALCONE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Италии по футболу забила три безответных мяча в ворота команды Турции в матче — открытии чемпионата Европы по футболу — 2020. Трансляцию матча в России вёл Первый канал.

Матч, открывающий турнир, который должен был состояться ещё в прошлом году, закончился со счётом 3:0 в пользу «Скуадры Адззуры». Счёт на 53-й минуте открыл турецкий защитник Мерих Демирал, который после прострела итальянского форварда Доменико Берарди отправил мяч в сетку своих ворот. Таким образом, впервые в истории европейского первенства турнир был открыт автоголом.

Через 13 минут, на 66-й минуте Чиро Иммобиле удвоил счёт. А ещё через 13 минут Лоренце Инсинье сделал счёт разгромным.

Ранее стало известно, что перед каждым матчем сборной Украины на Евро-2020 делегат УЕФА будет проверять форму команды.