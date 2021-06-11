Первый гол ЧЕ по футболу впервые в истории забили в свои ворота

Впервые за всю историю проведения чемпионатов Европы по футболу первый гол турнира был забит в свои ворота. Это произошло в мачте Турции и Италии, сообщает ТАСС.
Матч открытия проходил на стадионе в Риме. На 53-й минуте гол в свои ворота
Турнир продлится до 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет свои матчи 12 июня с командой Бельгии, 16 июня со сборной Финляндии и 21 июня с представителями Дании.
Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус.