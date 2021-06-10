У футболиста сборной России подтвердился коронавирус, он отчислен

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.
23-летний хавбек покинул расположение сборной. Вместо него тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал защитника «Динамо» Романа Евгеньева.
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June 11, 2021
8 июня сообщалось, что Черчесов попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2020.
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет в группе B. В соперниках — Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).