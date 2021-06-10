У футболиста сборной России подтвердился коронавирус, он отчислен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Потапов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Федерация футбола Шотландии заявила, что игроки сборной на чемпионате Европы будут стоя выражать свою поддержку в борьбе против расизма. На одно колено перед играми футболисты вставать не будут. Об этом сообщается на сайте федерации.

Команда, тренерский штаб и прочие члены сборной будут стоя противостоять расизму в преддверии матчей группы D, — говорится в пресс-релизе. Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. В группе...