Черчесов попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попал в список самых высокооплачиваемых специалистов, которые представят свои команды на чемпионат Европы-2020. Аналитику представил Sports.ru.
На первом месте
Но и это не всё. 57-летнего тренера в группе B оценивают дороже всех. Известно, что на втором месте внутреннего рейтинга находится наставник сборной Бельгии, фаворита группы, Роберто Мартинес. Его оплата труда оценивается в 1,2 миллиона евро. Далее расположился главный тренер датчан Каспер Хьюлманд, работа которого оценивается в 0,27 миллиона евро. Последнее место замыкает наставник национальной команды Финляндии Маркку Канерва с 0,19 млн евро.
На групповом этапе чемпионата Европы-2020 сборная России сыграет в группе B, матчи которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).
Ранее бельгийский вратарь Жан-Мари Пфафф, выступавший за национальную команду своей страны на Евро-1980 и чемпионате мира — 1986,