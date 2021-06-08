Черчесов попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/459cdcea-c873-11eb-8c11-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попал в список самых высокооплачиваемых специалистов, которые представят свои команды на чемпионат Европы-2020. Аналитику представил Sports.ru.

На первом месте оказался наставник сборной Германии Йоахим Лев. Его работа оценивается 4,75 миллиона евро. Следом за ним в рейтинге находится французский специалист Дидье Дешам, размер зарплаты которого составляет 4,39 миллионов евро. На третьей строчке, по неофициальным данным, расположился главный тренер нидерландцев Франк де Бур. Его оплата труда - 3 миллиона евро. Далее, на четвёртой позиции, с зарплатой в 3 миллиона евро находится наставник Англии Гарет Саутгейт. Замыкает лидеров главный тренер российской сборной Станислав Черчесов с 2,5 миллионами евро.

Но и это не всё. 57-летнего тренера в группе B оценивают дороже всех. Известно, что на втором месте внутреннего рейтинга находится наставник сборной Бельгии, фаворита группы, Роберто Мартинес. Его оплата труда оценивается в 1,2 миллиона евро. Далее расположился главный тренер датчан Каспер Хьюлманд, работа которого оценивается в 0,27 миллиона евро. Последнее место замыкает наставник национальной команды Финляндии Маркку Канерва с 0,19 млн евро.

На групповом этапе чемпионата Европы-2020 сборная России сыграет в группе B, матчи которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).

Ранее бельгийский вратарь Жан-Мари Пфафф, выступавший за национальную команду своей страны на Евро-1980 и чемпионате мира — 1986, перепутал сборные России и Белоруссии.