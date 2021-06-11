УЕФА проверит отсутствие надписи «Героям слава!» на форме сборной Украины

https://static.news.ru/photo/4d71f1c2-c6f6-11eb-956a-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед каждым матчем на Чемпионате Европы будет проверять выполнение сборной Украины требования прикрыть слоган «Героям слава!». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УЕФА.

Мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире, — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Шестого июня на Украине был представлен новый комплект формы национальной сборной по футболу, в которой она должна была выступить на Евро-2020. На футболках были размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», ассоциирующиеся с лозунгами националистов, а также силуэт российского полуострова Крым.

Первоначально УЕФА утвердил данную форму, однако в дальнейшем потребовал убрать надпись «Героям слава!».

Позднее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда выступит на чемпионате Европы — 2020.