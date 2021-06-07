УЕФА утвердил форму сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма

https://static.news.ru/photo/3a5b2a48-c75c-11eb-a39e-96000091f725_660.jpg Фото: UkraineNationalFootballTeam/facebook.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, все формы команд на Евро-2020 соответствуют необходимым правилам экипировки и утверждены УЕФА.

6 июня сборная Украины по футболу представила экипировку для участия в европейском первенстве. На футболках игроков присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на форму сборной Украины. По его словам, никто бы не заметил очертания государства, если бы не начали раздувать из мухи слона.