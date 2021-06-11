Лозунг «Героям слава!» останется на форме сборной Украины на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/ca18aa10-cad7-11eb-a746-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/uafukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступит на чемпионате Европы — 2020. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Ещё один элемент будет добавлен на форму сборной. Это утверждённый утром Исполкомом УАФ большой герб сборных с картой Украины, Тризуб и надпись «Слава Украине». Лозунг «Слава Героям!» будет размещён на карте, в центре границ Украины, — сообщил Павелко.

Он назвал этот лозунг талисманом и выразил надежду, что это зарядит команду на победы. Более того, он сравнил игры на Евро-2020 с полем боя.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. В группе C со сборной Украины сыграют команды Голландии, Австрии и Северной Македонии.

Ранее УЕФА обязал национальную команду Украины по футболу убрать с формы, в которой коллектив выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом.