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Футбол

Лозунг «Героям слава!» останется на форме сборной Украины на Евро-2020

19:52, 11 июня 2021
Фото: instagram.com/uafukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступит на чемпионате Европы — 2020. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Ещё один элемент будет добавлен на форму сборной. Это утверждённый утром Исполкомом УАФ большой герб сборных с картой Украины, Тризуб и надпись «Слава Украине». Лозунг «Слава Героям!» будет размещён на карте, в центре границ Украины, — сообщил Павелко.

Он назвал этот лозунг талисманом и выразил надежду, что это зарядит команду на победы. Более того, он сравнил игры на Евро-2020 с полем боя.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. В группе C со сборной Украины сыграют команды Голландии, Австрии и Северной Македонии.

Ранее УЕФА обязал национальную команду Украины по футболу убрать с формы, в которой коллектив выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом.

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