УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава!»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины по футболу убрать с формы, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом. Об этом сообщает «Чемпионат».
В организации проанализировали запрос со стороны Российского футбольного союза, который был направлен несколькими днями ранее. В сообщении говорилось о политическом подтексте, который запрещён согласно международным правилам.
На экипировку команды Андрея Шевченко были нанесены очертания республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а также слоганы «Слава Украине!» и «Героям слава!».
В организации
Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил «скандальную» форму сборной Украины на Евро-2020. Он сообщил, что новая форма «умеет шокировать».