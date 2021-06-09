УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава!»

https://static.news.ru/photo/2dcd8b1e-c9cc-11eb-a84b-96000091f725_660.jpg Фото: uaf.ua

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины по футболу убрать с формы, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом. Об этом сообщает «Чемпионат».

В организации проанализировали запрос со стороны Российского футбольного союза, который был направлен несколькими днями ранее. В сообщении говорилось о политическом подтексте, который запрещён согласно международным правилам.

На экипировку команды Андрея Шевченко были нанесены очертания республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а также слоганы «Слава Украине!» и «Героям слава!».

В организации отметили , что карта Украины, отображённая на форме, не нарушает правил организации, так как ООН признаёт соответствующие границы государства. Первый слоган остаётся нетронутым, так как не рассматривается как политический.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил «скандальную» форму сборной Украины на Евро-2020. Он сообщил, что новая форма «умеет шокировать».