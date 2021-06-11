Датский футболист потерял сознание на Евро, матч приостановлен

https://static.news.ru/photo/e45c6084-cba3-11eb-be5e-96000091f725_660.jpg Фото: Friedemann Vogel / POOL/ТАСС

Во время матча группового этапа между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы 2020 года полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболиста унесли на носилках с поля. Матч приостановлен.

В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца. Футболиста через несколько минут унесли на носилках с поля. На данный момент матч приостановлен.

Сборная Дании выступает в группе B. В этом квартете также представлены команды России, Бельгии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу забила три безответных мяча в ворота команды Турции в матче — открытии чемпионата Европы по футболу — 2020.