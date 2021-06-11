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Футбол

Датский футболист потерял сознание на Евро, матч приостановлен

19:57, 12 июня 2021
Фото: Friedemann Vogel / POOL/ТАСС

Во время матча группового этапа между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы 2020 года полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболиста унесли на носилках с поля. Матч приостановлен. 

В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца. Футболиста через несколько минут унесли на носилках с поля. На данный момент матч приостановлен.   

Сборная Дании выступает в группе B. В этом квартете также представлены команды России, Бельгии и Финляндии. 

Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу забила три безответных мяча в ворота команды Турции в матче — открытии чемпионата Европы по футболу — 2020.

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