Что известно о состоянии хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена

https://static.news.ru/photo/0b02f1de-cba5-11eb-9902-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Meissner/AP/ТАСС

Во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии, который должен был пройти 12 июня в Копенгагене, случилась трагедия. Лидер датчан Кристиан Эриксен упал во время игры. 29-летний футболист отправлен в госпиталь. Что известно о его состоянии на данный момент и что вообще произошло?

В самой концовке первого тайма случился страшный эпизод: 29-летний хавбек потерял сознание и упал на газон. Медицинский персонал выбежал на поле и начал делать футболисту сначала искусственное дыхание, затем прямой массаж сердца. Футболисты обеих команд остановились, над полем образовалась тишина. Сборная Дании столпилась вокруг игрока, где параллельно ему оказывали медицинскую помощь.

После того как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о приостановке матча, финны ушли в раздевалку. Хозяева не сдвинулись с места. У бровки со стороны за событиями наблюдала шокированная жена Кристиана Эриксена. Лидеры датчан Каспер Шмейхель и Симон Кьяер не пускали её к месту, где работали врачи. Слёз не смогли сдержать и финские футболисты.

Спустя 10 минут Эриксена в кислородной маске унесли с поля, закрыв специальными тентами. Зрители проводили Кристиана аплодисментами. Известно, что сердце футболиста удалось реанимировать. Поле он покинул в сознании.

Игрок упал сам, касания или единоборства с соперником в моменте не было. Он шёл в районе углового флажка и вдруг потерял сознание, когда мяч ушёл за боковую линию.

По стадиону последовало объявление: «Леди и джентльмены, мы просим вас оставаться на своих местах в ожидании информации, которая последует».

Сборная России по футболу выразила поддержку полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, потерявшему сознание в матче чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии

Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянского «Интера». Надеемся, что всё обойдётся, — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

После длительной паузы стало известно, что у игрока произошёл сердечный приступ. На данный момент состояние Эриксена стабильное, сообщает официальный сайт УЕФА.

Федерация футбола Дании добавила , что Эриксен пришёл в сознание, ему нужно пройти дополнительное обследование.

Матч сборных перенесли на 21:30. Встреча сборной России с Бельгией начнётся по расписанию.

В 20:55 на стадионе сообщили, что Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии и в сознании.

В эфире телеканала «Матч ТВ» врач-кардиолог Владимир Павлов, доктор медицинских наук отметил, что спасти жизнь Эриксена удалось именно на поле.

После того, как включилось кровообращение, то восстанавливаются клетки мозга. Угроза жизни Эриксена на 99,9 процентов миновала, — добавил он.