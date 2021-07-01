Максим Галкин встал на колени перед 15-летним блогером

Пародист, телеведущий Максим Галкин был вынужден извиниться перед 15-летним певцом Ваней Дмитриенко и встал на колени. Это случилось на съёмках шоу «Музыкалити», опубликованного 1 июля на YouTube.

Героями нового выпуска «Музыкалити», куда ведущий шоу Максим Галкин традиционного приглашает музыкантов разных поколений, чтобы обсудить с ними популярные треки, стали известный певец Сосо Павлиашвили и молодой блогер Ваня Дмитриенко, только начинающий карьеру в шоу-бизнесе. Гости Галкина сразу нашли общий язык, и в какой-то момент Дмитриенко решил воспользоваться образовавшейся паузой и поделиться с Павлиашвили воспоминанием об одном эпизоде, который случился в другом выпуске «Музыкалити».

Расскажу вам один случай, дядя Сосо. Недавно смотрю тут выпуск «Музыкалити», значит. И там играет «Венера-Юпитер» (одна из песен Вани Дмитриенко. — NEWS.ru), — начал Дмитриенко.

Павлиашвили и Галкин мгновенно отреагировали на упоминание песни, в шутку назвав её «легендарной» и «великим хитом».

А напомнить вам, Максим, что вы сказали про этот великий хит? — спросил молодой певец.

Галкин на мгновение задумался, а затем опустился перед Дмитриенко на колени.

Прости, сыночек! Я не хотел тебя обидеть. А что я сказал? — поинтересовался Галкин.

Ваня Дмитриенко явно удивился поступку телеведущего и попытался сгладить ситуацию, пояснив, что Галкин в тот момент ничего не сказал про «Венеру-Юпитер». Так блогер просто решил проверить Максима, вдруг он что-то говорил о его песне, а те слова вырезали из выпуска на этапе монтажа.

Зря унижался! — разочарованно заметил Галкин, поднялся и отряхнул колени.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин повеселил гостей на праздновании своего 45-летия: супруг Аллы Пугачевой переоделся Владимиром Жириновским и в образе и стилистике лидера ЛДПР похвалил Кристину Орбакайте.