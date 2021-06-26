Дзюба-звезда: UEFA показал на видео самые смешные моменты Евро-2020
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:27, 27 июня 2021
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Союз европейских футбольных организаций (UEFA) опубликовал короткий ролик с самыми смешными и казусными моментами группового этапа Евро-2020. Видео опубликовано в Twitter организации.
В него воли кадры с фотосессий, интервью, трансляций игр, в том числе с трибун, а также с тренировок футболистов. Ролик завершается фрагментом с напевающим песню капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.
Также на нём показана тренировка, на которой один из футболистов снимает шорты другого. Можно увидеть и целую команду, которая не успела уйти с поля и их обдало водой из поливалок, и забавного турецкого болельщика, который с очень серьёзным лицом танцует во время матча.
26 июня сборная Италии обыграла команду Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1 и вышла в 1/4 финала турнира. Все голы были забиты в дополнительное время. А сборная Дании обыграла команду Уэльса со счётом 4:0 и также вышла в 1/4 финала.