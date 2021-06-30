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Черчесов рассказал, чего не хватило сборной на Евро-2020

16:04, 30 июня 2021
Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что игрокам национальной команды не хватило «куража и эмоций» на чемпионате Европы по футболу. Его слова приводит пресс-служба.

По словам Черчесова, тренерский штаб нацеливал футболистов на максимальный результат.

Ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, — сказал Черчесов.

Также главный тренер сборной назвал возможные причины неудачного выступления команды на турнире.

Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества, — добавил он.

Сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал выступления сборных России по хоккею и футболу на чемпионатах мира и Европы.

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