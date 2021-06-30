Черчесов рассказал, чего не хватило сборной на Евро-2020

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Президент России Владимир Путин объяснил во время традиционной прямой линии, почему Санкт-Петербург не отказался от проведения матчей Евро-2020, несмотря на вспышку COVID-19.

Проведение матчей Евро-2020 в Петербурге связано с обязательствами РФ по организации турнира, — сказал президент. В Санкт-Петербурге прошло четыре матча группового этапа чемпионата Европы по футболу и также состоится четвертьфинал...