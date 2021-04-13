«Спартак» оценил санкции в отношении провоцировавшего фанатов Гильерме

https://static.news.ru/photo/30838e6e-9c7a-11eb-bd0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Санкции Российского футбольного союза (РФС) как в отношении вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, так и в отношении «Спартака», справедливы. Об этом заявил директор по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно. Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению вообще какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами. Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым, — приводит слова Фетисова «Чемпионат.com».

Он добавил, что ответственность за имевшие место расовые оскорбления Гильерме лежит на обеих сторонах, в том числе и на самом вратаре «Локомотива», который показывал фанатам неприличные жесты.

Ранее NEWS.ru писал, что РФС выписал «Спартаку» штраф в 500 тысяч рублей и обязать клуб провести один домашний матч без зрителей условно, если ситуация повторится. Испытательный срок — до конца сезона-2021/22. Гильерме был дисквалифицирован на два матча.