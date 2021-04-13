РФС наказал «Спартак» условно

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Оскорбления на расовой почве болельщиками московского «Спартака» вратаря столичного «Локомотива» Маринато Гилерме привели к тому, что РФС наказал «красно-белых» проведением одного домашнего матча без зрителей условно. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Это не первый случай. Штраф «Спартаку» 500 тысяч и обязать провести один домашний матч без зрителей условно, испытательный срок до конца сезона-2021/22, — цитирует Григорьянца РИА Новости.

В матче 25 тура победил «Локомотив» со счётом 2:0. При этом «Спартаку» осталось провести три матча в этом сезоне.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что Гильерме сам неоднократно провоцировал болельщиков. Однако директор по коммуникациям футбольного клуба «Локомотив» Александр Бедарев отреагировал на защиту болельщиков Фетисовым. Он удивлён словами коллеги и убеждён, что в «Спартаке» сместили акценты и оправдали то, «чему в современном мире нет оправдания», писал NEWS.ru.