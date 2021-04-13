«Локомотив» обвинил «Спартак» в поддержке расизма

https://static.news.ru/photo/d195b91a-9c3b-11eb-bbe7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по коммуникациям футбольного клуба «Локомотив» Александр Бедарев отреагировал на защиту болельщиков директором департамента по связям с общественностью «Спартака» Антоном Фетисовым. Реакция сотрудника «красно-белых» последовала после того, как вратарь сборной России спровоцировал фанатов жестами и действиями.

«Красно-зелёные» остались удивлены словами Фетисова и убеждены, что в «Спартаке» сместили акценты и оправдали то, «чему в современном мире нет оправдания».

Сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму, — приводит слова Бедарева Sport24.ru .

Во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги между фанатами «красно-белых» и голкипером «железнодорожников» Маринато Гильерме произошёл конфликт. Болельщики «красно-белых» скандировали оскорбительные заряды в адрес натурализованного вратаря.

Матч состоялся в воскресенье, 11 апреля, и завершился победой «Локомотива» со счётом 2:0.

Это не единственный конфликт, который обсуждается в Сети. Футбольный клуб «Локомотив» может быть лишён победных трёх очков над «Спартаком». Перед игрой в судейской комнате находился начальник «железнодорожников» Станислав Сухина. Согласно дисциплинарному регламенту, никто не имеет права находиться в помещении для арбитров. «Железнодорожникам» могут присудить техническое поражение в случае, если действия Сухины будут расценены контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, писал NEWS.ru.