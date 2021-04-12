«Локомотиву» могут присудить поражение по итогу матча со «Спартаком»

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Футбольный клуб «Локомотив» может быть лишён победных трёх очков над «Спартаком» по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе Черкизово и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Железнодорожникам» могут присудить техническое поражение в случае, если действия начальника команды Станислава Сухины, зашедшего в судейскую до игры, будут расценены Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, сообщает « Р-Спорт ».

Центральную встречу тура обслуживала бригада во главе с Кириллом Левниковым, к которому после матча остались вопросы не только у главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, но и владельца команды Леонида Федуна.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения. По его словам, в пользу «красно-белых» принималось положительное решение лишь один раз — в матче в Самаре против «Крыльев Советов». В целом немецкий специалист явно остался недоволен работой арбитров. Тем не менее он утверждал, что «Спартак» на фоне соперника всё равно выглядел лучше, писал NEWS.ru.