Тедеско объяснил поражение «Спартака» и прокомментировал судейство

https://static.news.ru/photo/c2faae76-9af4-11eb-8a57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско отреагировал на поражение московскому «Локомотиву» со счётом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

С начала матча мы полностью контролировали ход игры. Мы взяли всю инициативу на себя. Если бы Айртон смог бы найти игроков, в том числе Промеса, то мы могли бы открыть счёт. Однако это сделал «Локомотив». После пропущенного гола мы продолжали контролировать встречу, но в конце первого тайма случилось то, что случилось — красная карточка и второй гол. Дальше мы поменяли тактику, стали больше атаковать в глубину. Хотел бы отметить игру Гильерме — нечасто мне приходилось видеть блестящую игру вратаря. Его можно сравнить с Нойером из «Баварии», — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

По итогу матча очень много вопросов вызывает судейская бригада. Перед ответом на вопрос об арбитрах и неназначенном пенальти во втором тайме немецкий специалист тяжело вздохнул.

Мне очень сложно говорить что-либо об арбитрах. Вы не видели ни одного решения в пользу нас со стороны VAR? Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться как нужно. Вы видели, как это работает в еврокубках, откуда вылетели все российские команды. Мы проиграли 0:2, хотя могли забивать восемь мячей. Проблема не в VAR. Но касаемо статистики, работая здесь, в России, почти два года, я вспоминаю только игру с «Крыльями Советов», когда дали красную карточку игроку после использования системы видеоповторов, — добавил специалист.

По его словам, «Локомотив» прекрасно выглядел в контратаках, к Чорлуке притягивались все стандарты. «Спартаку» нужно было лучше работать на подборах.

Это поражение отогнало «красно-белых» от борьбы за золото. Теперь «Спартак» отстаёт от «Зенита», который обыграл «Сочи» со счётом 2:1, на семь очков.

В другом матче 25-го тура московское «Динамо» на домашней «ВТБ Арене» сыграло вничью 2:2 с «Уралом» (Екатеринбург). У хозяев отличились Иван Ордец (47-я минута) и Арсен Захарян (71). У гостей дублем отметился Павел Погребняк (43, 75), писал NEWS.ru.