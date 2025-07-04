Люди вышли на улицы из-за ареста Карапетяна В Ереване начался митинг в поддержку Карапетяна

Митинг в поддержку российского предпринимателя Самвела Карапетяна начался в Ереване, сообщает Sputnik Армения. Бизнесмена пришли поддержать его дочь, жена и сын. По данным журналистов, здесь же присутствуют представители Армянской церкви, включая главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса.

Жена Карапетяна Этери попала на кадры вместе с дочерью Татевик, на кепке которой виден набравший популярность хештег. Люди продолжают стекаться к месту проведения митинга и скандируют «Свободу!». Началась демонстрация с молитвы «Отче наш».

Ранее апелляционный суд Армении оставил бизнесмена под арестом. Российского предпринимателя обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Стало известно, что суд Армении в пятницу, 4 июля, арестовал еще двоих сотрудников компании Карапетяна «Ташир». В пресс-службе СК страны уточнили, что арестованных обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Перед этим правоохранители задержали двух других сотрудников.