Суд Армении арестовал еще двоих сотрудников компании Карапетяна В Армении арестовали двоих сотрудников компании «Ташир» после обысков в Ереване

Суд Армении арестовал еще двоих сотрудников компании «Ташир», которая принадлежит российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщили Armenia Today в пресс-службе СК республики. Произошло это после обысков в головном офисе в Ереване.

Арестованные обвиняются в отмывании денежных средств в особо крупных размерах, — уточнили в Следственном комитете республики.

Перед этим следствие задержало двух других сотрудников «Ташира» по аналогичным обвинениям. В обоих случаях имена арестованных не обнародовали.

Ранее адвокат Карапетяна Рубен Акопян сообщил, что двое сотрудников компании предпринимателя задержаны и арестованы после обысков, которые прошли в головном офисе «Ташира». Бизнесмену вменяют публичные призывы к захвату власти, но вину он не признает.

В пятницу, 4 июля, правоохранители Армении задержали лидера инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна. По данным СК республики, оппозиционер проходит по уголовному делу движения «Священная борьба», в рамках которого ему вменяют подготовку теракта и узурпации власти.