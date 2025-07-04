Политолог оценил претензии конгресса к решению Хегсета отменить помощь ВСУ

Министр обороны США Пит Хегсет принял правомерное решение приостановить военную помощь Украине, заявил NEWS.ru политтехнолог и аналитик Павел Дубравский. По его словам, Вашингтон имеет право по своему усмотрению передавать предназначенное Киеву оружие другим странам в случае начала конфликта. Аналитик отметил, что помощь была направлена Израилю.

Юридическая особенность приостановки помощи США Украине заключается в следующем: решение было принято, и эти вооружения были переданы Израилю. В соглашении было прописано, что есть такая возможность. Действительно, это вооружение должно было быть отправлено на Украину. Но в случае наступления какого-то конфликта, в котором участвуют США, они имеют право использовать его. Они как раз воспользовались этой юридической казуистикой и этим пунктом в соглашении, — сказал Дубравский.

Ранее стало известно, что Хегсет в одностороннем порядке распорядился временно прекратить поставки вооружений Украине. Это уже третий подобный случай за год — предыдущие решения, принятые в феврале и мае, отменялись через несколько дней.