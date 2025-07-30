«Стрелы смерти» ВС РФ устроили ВСУ ад под Авдеевкой. Чем они уникальны

В соцсетях появилось видео применения ВС РФ под Авдеевкой боевых элементов индивидуального наведения «Мотив» против бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так называемые стрелы смерти — давняя разработка, но ранее не было достоверных кадров их использования. Что такое самоприцеливающиеся боевые элементы, как они работают и какую опасность несут для ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о применении боеприпасов «Мотив»

Видео, демонстрирующее применение ВС РФ под Авдеевкой против бронетехники ВСУ боевых элементов индивидуального наведения «Мотив», вызвало интерес общественности. Кадры использования боеприпасов опубликовал Telegram-канал «Злой морпех».

«На видео огненные стрелы с огромной мощью ударяют по боевой технике, полностью уничтожая ее. Не случайно их уже прозвали стрелами смерти. Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. Умный боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортер и пикирует на него с большой скоростью. Кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более 10 сантиметров», — написали авторы канала.

Отмечается, что боевые элементы «Мотив» входят в состав кассетных боеприпасов реактивных систем «Смерч», «Торнадо-С», а также кассетных авиабомб РБК-500 и планирующих авиабомб ПБК-500.

Фото: РСЗО «Торнадо-С»

Что известно о «стрелах смерти»

Новым оружием боеприпасы «Мотив» назвать нельзя — этому виду вооружения уже больше 30 лет. Однако эффектные кадры его боевого использования были редкостью.

Согласно открытым данным, еще в 1980-х годах научно-производственное объединение «Базальт» начало разработку противотанковой системы, использующей совершенно новые принципы работы. Изначально проект обозначался в документах как ПТАБ-СП — «Противотанковая авиационная бомба самоприцеливающаяся», потом он получил шифр «Мотив-3». Впоследствии название поменялось, и теперь изделие именуется «Самоприцеливающийся боевой элемент» (СПБЭ).

Принцип действия СПБЭ заключается в доставке элементов в район цели внутри планирующей авиабомбы или ракеты РСЗО. По прибытии они раскрываются и разбрасывают до 15 элементов, которые начинают спуск на парашютах. При приближении к земле боеприпас вращается вокруг вертикальной оси, одновременно ведя поиск цели с помощью инфракрасных датчиков — по тепловой сигнатуре боевой техники. Корпус элемента разделен на три части, в одной из которых находится аппаратура наведения, а две трети составляет кумулятивный заряд взрывчатки, закрытый снизу медной воронкой.

При обнаружении цели струя из раскаленных газов и расплавленной меди наносит удар по вражеской машине сверху вниз — в самую уязвимую проекцию бронетехники. Таким образом, СПБЭ может пробить до 70 мм гомогенной брони, чего достаточно для большинства современных танков и БМП/БТР.

Изначально СПБЭ использовали для авиабомб, но в 1996 году реактивный снаряд 9М55К1 для РСЗО «Смерч» поступил на вооружение сухопутных войск. Каждый такой снаряд несет по пять самоприцеливающихся боевых элементов версии СПБЭ-Д. Снаряд может доставлять боевые элементы на дальность от 20 км до 70 км.

РСЗО «Смерч» Фото: МО РФ

Чем опасны «стрелы смерти» для ВСУ

Самоприцеливающиеся боевые элементы позволяют эффективно уничтожать технику ВСУ на дальних дистанциях, не подпуская ее к рубежам обороны российских войск. Также СПБЭ позволяет с почти абсолютной точностью поражать и скопления техники, срывая наступления противника и оставляя его без «брони».

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков сказал NEWS.ru, что «стрелы смерти» также могут помочь в борьбе с вражеской ПВО.

«Наша авиация использует планирующие бомбы. А если эти бомбы еще и снарядить самоприцеливающимися элементами, то они могут поражать технику ПВО противника, выделяющуюся в инфракрасном, то есть тепловом диапазоне. Это, например, станции РЛС и командные машины. Если их поразить, то отдельные пусковые установки ракет будут сами по себе почти бесполезны. Кроме того, СПБЭ могут поражать и самоходные зенитные комплексы типа „Тунгуска“, „Бук“, IRIS-T. И таким образом сделать ситуацию с ПВО для Киева критической», — заключил эксперт.

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