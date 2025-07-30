«Стрелы смерти» и ужасающий удар «Искандера»: новости СВО к вечеру 30 июля

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России поразили транспортную инфраструктуру украинской армии. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата. Войска также сбили две управляемые авиационные бомбы противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Войска опробовали новейшие «стрелы смерти»

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что российская армия применила в зоне СВО новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые бойцы называют «стрелы смерти». Он обратил внимание на кадры из-под Авдеевки, на которых видно, как солдаты применяют «Мотив» против украинской бронетехники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Шурыгин объяснил, что «стрелы смерти» оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. Умный боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортер и пикирует на него с большой скоростью. При этом кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более 10 сантиметров.

«Искандер» превратил в кладбище целый полигон

Telegram-канал «Изнанка» узнал, что российские войска ударили по учебному полигону украинской армии в Черниговской области из ракетного комплекса «Искандер». По его данным, в результате было уничтожено до 200 украинских военных.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Канал добавил, что на полигоне был развернут лагерь батальонной тактической группы 169-го учебного центра Сухопутных войск Украины. Удар нанесен двумя ракетами.

Позднее Министерство обороны подтвердило удар «Искандера». Уточняется, что атака пришлась на учебный центр сухопутных войск стратегического резерва Украины. Всего было выпущено две ракеты. В ведомстве также показали кадры прилета «Искандера» по цели.

Военным ВСУ отомстили за попытку высадиться под Херсоном

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российские войска атаковали порт в Очакове Николаевской области, который использовался противником для переброски десанта на Тендровскую косу. По его словам, удар был нанесен в ночное время с применением тяжелых реактивных систем залпового огня. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Сальдо добавил, что украинская сторона понесла значительные потери в результате удара. Операция была проведена в ответ на попытку врага высадить десант на стратегически важном участке побережья.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Какие сюрпризы готовятся к окончанию ультиматума Трампа

Военный эксперт Андрей Клинцевич утверждает, что Россия и Украина готовят активизацию боевых действий к окончанию ультиматума президента США Дональда Трампа. По его словам, обе стороны накапливают ресурсы и планируют «серьезные сюрпризы» — ключевая фаза конфликта может начаться в конце лета или в начале осени.

Эксперт также напомнил о применении ВСУ гибридных дронов швейцарского производства, которые уже замечены в небе над Россией. Кроме того, по его словам, Украина может попытаться провести морскую операцию. Одним из возможных направлений Клинцевич называет Кинбурнскую косу — с привлечением британских специалистов.

На Западе заговорили о прекращении боевых действий

Как считает премьер-министр Польши Дональд Туск, боевые действия между Россией и Украиной могут быть приостановлены в ближайшее время. По его словам, шансы на такое развитие событий в настоящий момент очень высоки.

Аналогичное мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер. Он убежден, что Киев потерпит поражение в конфликте и примет мир на условиях Москвы. По его словам, Украина «навсегда присоединится» к России и Белоруссии и «никогда не станет частью Европы».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает военную спецоперацию, несмотря на высказывания президента США о завершении конфликта в считаные дни. По его словам, Москва по-прежнему открыта для мирного диалога, но с учетом национальных интересов.

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