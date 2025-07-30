На Украине узнали о поручении Трампа «копать под Зеленского» Экс-депутат Килинкаров заявил о поручении Трампа разобраться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп распорядился «разобраться» с главой Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости. По его словам, команда американского лидера запрашивала компромат, собранный украинскими антикоррупционными структурами.

Запросили материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация [бывшего президента США] Джо Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, так как не просто участвовала, а возглавляла и координировала, — отметил Килинкаров.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после намека со стороны США. Он отметил, что речь идет об известном американском сенаторе и представительнице Демократической партии.

Тем временем в СМИ появилась информация, что фигуранты уголовных дел НАБУ дали показания против Зеленского. По их словам, дела связаны с бизнес-партнером главы государства, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.