Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 10:58

На Украине узнали о поручении Трампа «копать под Зеленского»

Экс-депутат Килинкаров заявил о поручении Трампа разобраться с Зеленским

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: KaGlobal Look Pressy Nietfeld/dpa/

Президент США Дональд Трамп распорядился «разобраться» с главой Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости. По его словам, команда американского лидера запрашивала компромат, собранный украинскими антикоррупционными структурами.

Запросили материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация [бывшего президента США] Джо Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, так как не просто участвовала, а возглавляла и координировала, — отметил Килинкаров.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после намека со стороны США. Он отметил, что речь идет об известном американском сенаторе и представительнице Демократической партии.

Тем временем в СМИ появилась информация, что фигуранты уголовных дел НАБУ дали показания против Зеленского. По их словам, дела связаны с бизнес-партнером главы государства, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

Владимир Зеленский
Украина
США
Дональд Трамп
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Россия не ответила на ультиматум Трампа
Задержка поездов в России сегодня, 30 июля: в каких регионах, что у Ростова
Названа высота цунами на Камчатке
Поток туристов в Сочи снизился на фоне жары и высоких цен
В России запретили продажу некоторых китайских грузовиков
Пенсионерка чудом выжила, перевернувшись в иномарке под Новосибирском
Умер еще один участник легендарной группы Iron Maiden
Известный актер отсудил 74 млн рублей у бывшего друга
Умерла теща популярного российского певца
Сейсмолог ответил, повторится ли на Камчатке мощное землетрясение
В Китае анонсировали важное военное мероприятие с участием России
«Паника, крики»: жительница Камчатки описала момент землетрясения
Хирурги спасли пенсионерку с огромной опухолью мозга
Стало известно, какие «сюрпризы» готовят Россия и Украина к концу лета
В Испании жителям одной деревни запретили умирать
Самолет с собакой-штурманом на борту направляется в российский город
Закрутившая роман с отчимом школьница побила маму
В Госдуме назвали причину нетерпеливости Трампа по поводу ультиматума РФ
Пенсионерка лишилась более 3 млн рублей после звонка «курьера»
Раскрыта неожиданная проблема Норвегии от неиссякаемых богатств
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.