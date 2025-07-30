Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева Туск заявил о высоких шансах остановки боев между ВС России и ВСУ

Боевые действия между Россией и Украиной могут быть приостановлены в ближайшее время, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info. По его словам, сказанным в ходе выступления в Техническом институте Военно-воздушных сил в Варшаве, шансы на такое развитие событий в настоящий момент очень высоки.

Имеются высокие шансы, — сказал премьер Польши.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Западу потребуется перемирие и проведение выборов на Украине для замены потерявшего легитимность украинского лидера Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. В ином случае следующий правитель также не будет законным.

Кроме того, американский аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в противостоянии с РФ и будет вынуждена принять мирные соглашения на условиях российского руководства. По его словам, Киеву не суждено стать частью Европы, ввиду чего он навечно присоединится к Москве и Минску.