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29 июля 2025 в 17:48

Эксперт предрек скорое перемирие на Украине из-за одного плана Запада

Замдиректора Института стран СНГ Жарихин: для замены Зеленского нужно перемирие

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает легитимными полномочиями главы государства, поэтому, если Вашингтон и Лондон решат заменить его на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, им придется организовать выборы, а для этого — добиться перемирия, заявил ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, в противном случае следующий политический лидер тоже не будет законным.

Здесь возникает проблема механизма. Если они собираются его снести, грубо говоря, им, конечно, не привыкать. Но здесь есть проблема, что Зеленский не имеет легитимности. И если его свергнут, то следующий будет также не иметь легитимности, — сказал он.

Жарихин также отметил, что мотивы продвижения Залужного остаются неясными. Он подчеркнул, что экс-главком ВСУ тоже похож на Зеленского.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что депутат Верховной рады Анна Скороход может устроить США в качестве нового президента Украины вместо Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что план по смене украинской власти становится все реальнее за счет проработки деталей.

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