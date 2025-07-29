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29 июля 2025 в 16:19

Назван кандидат, которого США хотели бы видеть президентом Украины

Политтехнолог Павлив: Скороход устроила бы США в качестве президента Украины

Анна Скороход Анна Скороход Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Анна Скороход может устроить США в качестве нового президента Украины вместо Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, план по смене украинской власти становится все реальнее за счет проработки деталей.

Все больше план [по смене власти на Украине] обрастает подробностями, самыми разными участниками забега, что называется, и консенсус определенный на этот счет есть. Что до персоналий, я говорил и повторяю: для Соединенных Штатов в числе приоритетных персонажей является народный депутат Анна Скороход. По всем остальным я бы просто не торопился, — сказал Павлив.

Ранее стало известно, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Зеленского от власти. По данным Службы внешней разведки России, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов.

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